Einsatz in der Innenstadt Feuerwehr vor Ort: Gerüst in Hamburg stürzt teilweise ein Von Blaulicht-News.de | 22.07.2023, 18:01 Uhr

In der Hamburger Innenstadt ist am Samstag ein Gerüst teilweise eingestürzt. Feuerwehr und THW rückten mit rund 50 Einsatzkräften an.