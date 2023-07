Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Eimsbüttel Feuerwehr rettet zwei Menschen bei Brand aus Wohnung Von dpa | 19.07.2023, 11:40 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eimsbüttel hat die Feuerwehr Hamburg zwei Menschen gerettet. Im Keller in der Tiedemannstraße hatte gegen 8.30 Uhr ein Stromkasten Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Durch den dichten, schwarzen Qualm im Treppenhaus waren die Fluchtwege versperrt. Zwei Bewohner mussten deshalb über Leitern aus dem Fenster ihrer Wohnung auf der Rückseite des Hauses klettern.