Tierrettung Feuerwehr rettet weiterhin viele Tiere trotz Gebührenpflicht Von dpa | 27.05.2023, 08:17 Uhr

Was tun, wenn das Pferd in einen Graben fällt oder die Katze im Kippfenster klemmt? In Hamburg rettet die Feuerwehr auch Vierbeiner aus Notlagen - aber nicht umsonst, sofern es einen Tierhalter gibt.