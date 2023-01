Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Feuerwehr rettet Kinder mit Leitern aus verrauchter Wohnung Von dpa | 19.01.2023, 09:28 Uhr

Die Feuerwehr hat in Hamburg-Horn zwei Kinder aus einer verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerettet. Die beiden seien allein in der Wohnung gewesen und über Steckleitern ins Freie geholt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag in Hamburg. Die Kinder blieben unverletzt. Wie alt die beiden sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Kinder hätten am Mittwochabend am Fenster auf sich aufmerksam gemacht. Die Eltern der Kinder seien zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Auslöser des Rauches war kein Feuer, sondern ein auf dem Herd stehender Wasserkocher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.