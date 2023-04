Hamburger Frühlingsdom Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Stromausfall Feuerwehr rettet Dom-Besucher aus Fahrgeschäft Von dpa | 03.04.2023, 17:38 Uhr

Schreckensstunde auf dem Hamburger Dom: Mehrere Menschen hängen nach einem Stromausfall in zwei Gondeln in 15 Meter Höhe fest. Höhenretter sind am Montagnachmittag im Einsatz.