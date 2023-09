Wiederholt wurden die Retter alarmiert, bevor am Montagnachmittag tatsächlich eine trauriger Fund zu vermelden war: Die Hamburger Feuerwehr hat eine Leiche aus einem Seitengewässer der Elbe nahe der Insel Kaltehofe geborgen.

Zur Identität der oder des Toten konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nichts sagen. Ein Anrufer vor Ort hatte die Feuerwehr zum Einsatzort an der Billwerder Bucht gerufen, nachdem Passanten die schlimme Entdeckung gemacht hatten. Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin transportiert.

Zeugen melden vermisste Schwimmer

Bereits am Sonntagmorgen hatten Rettungskräfte erfolglos am Elbstrand in Hamburg-Övelgönne nach drei Schwimmern gesucht. Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander drei Menschen gemeldet, die sich ins Wasser begeben hätten und kurz darauf nicht mehr zu sehen gewesen seien.

Dieser Einsatzort liegt allerdings mehrere Kilometer weiter stromabwärts auf der westlichen Seite der Stadt. Den Leichenfund gab es am Montag um 13.25 Uhr am Ausschläger Elbdeich im Hamburger Osten.