Brände Feuerwehr Hamburg verzeichnet arbeitsreiche Weihnachtstage Von dpa | 27.12.2022, 16:22 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr ist an den drei Weihnachtstagen zu insgesamt 3193 Einsätzen ausgerückt. Der Grund für die meisten Einsätze waren medizinische Notfälle, wie die Hamburger Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Hinzu kamen mehrere Brände - darunter eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Veddeler Brückenstraße, bei der zwei Männer verletzt wurden. Das Haus ist seit dem Feuer in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr zu bewohnen, die Polizei geht von Brandstiftung aus.