Wetter in Hamburg Symbolfoto: Christian Charisius up-down up-down Tief „Egbert“ Feuerwehr Hamburg muss mehrfach zu Einsätzen ausrücken Von dpa | 15.01.2023, 18:40 Uhr

Sturm „Egbert“ rüttelte am Sonntag im Norden ordentlich an den Häusern, Zäunen und Bäumen. Vor allem an der Küste und auf den Inseln wurde es ruppig. Auch in Hamburg mussten sie mehrfach ausrücken.