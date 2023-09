Schlimme Entdeckung am frühen Morgen: Am Freitag gegen 7.35 Uhr sahen Zeugen an den St. Pauli Landungsbrücken einen lebloser Körper auf der Elbe treiben. Sie alarmierten den Rettungsdienst.

Untersuchung in der Rechtsmedizin

Taucher der Feuerwehr Hamburg und das Rettungsschiff „Dresden“ rückten aus, um die Person aus der Elbe zu bergen, doch bereits im Wasser stellten die Retter sichere Todeszeichen fest. Die Taucher sicherten den weiblichen Leichnam und brachten diesen auf die Rettungsplattform der „Dresden“.

Danach wurde die Tote in einen Leichensack verpackt und zu einem Rettungswagen gebracht, wo die Polizei eine erste Leichenschau vornahm. Später wurde sie ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, um Todesursache und Identität zu klären.