Das 1891 eingeweihte Krematorium an der Alsterdorfer Straße war seinerzeit eine Touristenattraktion. Foto: stahlpress up-down up-down Hamburg Historisch Feuerbestattung in Hamburg: So entstand das dritte Krematorium Deutschlands Von Volker Stahl | 02.11.2022, 11:25 Uhr

Feuer- oder Erdbestattung? Die Arten der Leichenentsorgung wurden in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. Letztlich ist die Verbrennung politisch und gesellschaftlich anerkannt worden, erste deutsche Krematorien entstanden. So setzte sich die Bestattung in Hamburg durch.