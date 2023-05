Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Feuer in leerstehendem Haus in Hamburg-Hausbruch Von dpa | 30.05.2023, 06:42 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Hausbruch hat es am Montag in einem leerstehenden Haus gebrannt. Das Feuer brach gegen Mittag aus, es wurde niemand verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Dienstagmorgen. Die Löscharbeiten gingen bis in den Abend hinein und hätten fast sieben Stunden gedauert, hieß es weiter.