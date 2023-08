Bei einem Großfeuer in einer Hamburger Containerunterkunft für Geflüchtete sind am frühen Dienstagmorgen zwei Container ausgebrannt. Gegen 3 Uhr wurde die Feuerwehr in die August Kirch Straße im Stadtteil Bahrenfeld gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits im gesamten ersten Obergeschoss der Unterkunft ausgebreitet.

Die Container im Obergeschoss brannten bei dem Feuer komplett aus, auch das Untergeschoss ist durch das Löschwasser nicht mehr bewohnbar. Die 17 Bewohner der betroffenen Container konnten in Sicherheit gebracht werden. Sie müssen nun neu untergebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.