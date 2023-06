Die Feuerwehr bekämpft den Brand im Kleingartenverein. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Feuer im Kleingartenverein sorgt für Gluthimmel über Hamburg Von Guido Behsen | 14.06.2023, 10:29 Uhr

Knochentrockene Natur und Wohnhäuser ganz in der Nähe: Für die Hamburger Feuerwehr kam es bei dem Einsatz in einer Kleingartenkolonie auf jede Minute an.