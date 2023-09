Ein Feuer brach am frühen Mittwochmorgen nahe dem Hamburger Stadtteil St. Georg in einem Steakhouse an der Straße Spadenteich aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, quoll bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Restaurant im Erdgeschoss.

Während die Einsatzkräfte das Feuer durch ein Oberlicht und die geöffnete Eingangstür bekämpften, wurden alle Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht, da die Gefahr bestand, dass sich die Flammen ausbreiten könnten.

Feuer im Steakhouse bei St. Georg in Hamburg wurde gelöscht – Brandursache unklar

Das Feuer, das sich im hinteren Bereich des Steakhouses befand, wurde mit mehreren Strahlrohren gelöscht. Es gab nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Über die Brandursache lagen am Mittwochmorgen noch keine Informationen vor.