Die Hamburger Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, den Brandort im Elbtunnel weiträumig zu umfahren. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Polizei auf Twitter Auto brennt im Elbtunnel: A7 in Richtung Norden komplett gesperrt Von dpa | 23.01.2023, 15:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Elbtunnel brannte am Montag ein Auto. Die A7 musste in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Die Polizei wandte sich auf Twitter an die Verkehrsteilnehmer.