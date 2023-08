Musik Fettes Brot will „dicke Party“ nach letztem Konzert feiern Von dpa | 31.08.2023, 12:01 Uhr Hip-Hop-Band «Fettes Brot» Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

In wenigen Tagen werden die Hamburger Kult-Deutsch-Rapper Dokter Renz, König Boris und Björn Beton - also Fettes Brot - ihr letztes Konzert vor Tausenden Menschen gegeben haben. Was passiert, wenn die letzten Töne verklungen sind, weiß das Hip-Hop-Trio schon.