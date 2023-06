Festnetz-Telefon Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Festnetzstörung im Großraum Hamburg Von dpa | 07.06.2023, 19:15 Uhr

Im Großraum Hamburg hat es am Mittwoch Störungen im Telefon-Festnetz gegeben. Seit dem Nachmittag komme es in Teilen von Hamburg (040, Hamburg Mitte), Seevetal (04105) sowie Rosengarten (04108) zu Beeinträchtigungen der Sprach-, Internet- und MagentaTV-Dienste im Festnetz als auch teilweise bei der Nutzung des Mobilfunks, teilte die Telekom mit. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.