Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Fernsehlotterie fördert Tafel mit 23 Millionen Euro Von dpa | 20.01.2023, 12:31 Uhr

Noch nie zuvor hat die Deutsche Fernsehlotterie so viel Geld auf einmal an eine einzelne Organisation ausgeschüttet: Die millionenschwere Sonderförderung geht an die Tafel Deutschland. Bundesweit sollen damit vor allem Ehrenamtliche entlastet werden.