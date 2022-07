Am Hamburger Flughafen mussten Passagiere auch am Sonntag nicht außergewöhnlich lange warten. FOTO: dpa up-down up-down Kein Chaos vor dem Abflug Weiter entspannte Lage am Hamburger Flughafen zum Ferienbeginn Von dpa | 03.07.2022, 12:10 Uhr

Wenn Sie vom Hamburger Flughafen aus in den Sommerurlaub starten wollen, müssen Sie sich nicht auf extreme Wartezeiten einstellen. So ist die Lage am Sonntag.