Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hamburg Fensterputzer stürzt in St. Pauli aus sieben Metern Von dpa | 28.11.2022, 16:32 Uhr

Ein 50-jähriger Fensterputzer ist in Hamburg-St. Pauli aus etwa sieben Meter Höhe gestürzt und hat sich schwerst verletzt. Er stürzte am Montag aus dem zweiten Geschoss des Schmidts Tivoli Theaters und kam in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Zeugen, welche den Sturz sahen, mussten notärztlich versorgt werden.