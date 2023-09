Urlauber, Ausflügler und Pendler werden am kommenden Wochenende wieder häufiger im Stau stehen. Mit dem Herbstferien-Beginn in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen erhalte der Reiseverkehr neuen Schwung, teilte der ADAC mit. Viele werden auch den Brückentag am Montag (2. Oktober) frei nehmen, um gemeinsam mit dem Feiertag am Dienstag (3. Oktober) ein verlängertes Wochenende zu genießen.

In Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der 2. Oktober zudem schulfrei. In Hamburg wird in diesem Jahr der Tag der Deutschen Einheit gefeiert.

Stau auf Routen zur Nord- und Ostsee in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Ein Großteil der Urlauber wird nach ADAC-Einschätzung Ziele in Deutschland ansteuern. Besonders staugefährdet seien neben den Bergen auch die Routen zur Nord- und Ostsee. Engpässe seien zu erwarten auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Lübeck, auf der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg, auf der Autobahn 24 zwischen Hamburg und Berlin und auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee.