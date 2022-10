Katharina Fegebank Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Wissenschaftssenatorin Fegebank sieht umstrittene Gastprofessoren an HFBK kritisch Von dpa | 10.10.2022, 17:11 Uhr

Hamburgs Wissenschaftssenatorin hat sich kritisch zur Gastprofessur zweier Mitglieder des wegen Antisemitismusvorwürfen umstrittenen indonesischen documenta-Kuratorenkollektivs an der Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg geäußert. „Die Antisemitismusvorwürfe bei der documenta fifteen wiegen schwer“, erklärte Katharina Fegebank (Grüne) am Montag. Sie beträfen auch das Ruangrupa Kollektiv, dem Reza Afisina und Iswanto Hartono angehörten, „und sie stehen in der Verantwortung, diese Vorwürfe aufzuklären“. Es dürften keine offenen Fragen im Raum stehen, wenn Mitglieder des Kollektivs in Hamburg lehren sollen.