Senat Fegebank kritisiert Schlagabtausch zu Köhlbrandbrücke Von dpa | 08.08.2023, 14:51 Uhr Katharina Fegebank Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hat den Schlagabtausch zwischen ihrem Partei- und Senatskollegen, Umweltsenator Jens Kerstan, und SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf zur Köhlbrandbrücke kritisiert. Das Thema sei äußerst komplex und bei Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) in besten Händen, sagte sie am Dienstag nach der Senatssitzung im Rathaus. Entscheidungen müssten deshalb auf Grundlage von Fakten fallen. „Deshalb ist das in meinen Augen überhaupt nicht tauglich für einen sommerlichen Sommerloch-Schlagabtausch zwischen Personen, die überhaupt nicht miteinander am Tisch saßen.“