Neujahr Fegebank fordert Konsequenzen aus Silvester-Attacken Von dpa | 02.01.2023, 17:43 Uhr

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat nach den Attacken auf Einsatz- und Rettungskräfte an Silvester Konsequenzen gefordert. „Wir müssen jetzt genau prüfen, was wir tun können, damit sich das nicht wiederholt“, twitterte die Grünen-Politikerin am Montag. „Ob Ausweitung der Verbotszonen oder ein generelles Verkaufsverbot: Bund und Länder müssen jetzt gemeinsam einen Weg finden, die zu schützen, die anderen helfen wollen.“