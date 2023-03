Katharina Fegebank Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Forschung Fegebank erneut Wissenschaftsministerin des Jahres Von dpa | 23.03.2023, 11:31 Uhr

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ist vom Deutschen Hochschulverband (DHV) zum zweiten Mal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Das gab der Hochschulverband am Donnerstag bekannt. An der Abstimmung für das Jahr 2022 nahmen 2388 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teil. 2020 war Fegebank bereits einmal auf Platz eins gelandet. Die Preisverleihung findet bei der Gala der Deutschen Wissenschaft am 3. April in Berlin statt.