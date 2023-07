Freizeit-Fußball Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Parteien FDP will Hamburg zur „Young Active City“ machen Von dpa | 05.07.2023, 05:45 Uhr

Hamburg nennt sich „Active City“ und will damit zeigen, dass die Stadt in die sportlichen Aktivitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger investiert. Der FDP reicht das nicht aus. Sie will verstärkt Jüngere erreichen und Hamburg zur „Young Active City“ machen.