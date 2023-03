Nach Amoklauf in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Innere Sicherheit FDP in Debatte über Waffengesetz nach Amoktat zurückhaltend Von dpa | 14.03.2023, 07:13 Uhr

Nach der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg ist die Ampel-Koalition in Berlin einem Medien-Bericht zufolge uneins darüber, ob das Waffengesetz verschärft werden sollte. „In symbolpolitischen Forderungen ohne Sicherheitsgewinn sehen wir keinen Mehrwert“, sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kurz nach der Tat mit mehreren Toten angekündigt, den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen zu wollen.