Hamburg will mit Sechs-Punkte-Plan Bauen vereinfachen Von dpa | 23.04.2023, 10:08 Uhr

Mehr als 3000 Normen sind beim Bauen zu berücksichtigen. Fünf Gebäudeklassen mit unterschiedlichen Anforderungen etwa an Baustoffe gibt es. So viel Regulierung bremst das Bauen, meint die FDP und fordert in Hamburg einen neuen Gebäudetyp E - E wie einfach.