Hamburg Fast ein Jahr nach Überfall: Polizei sucht Tatverdächtigen Von dpa | 27.04.2023, 15:36 Uhr

Fast ein Jahr nach einem Bankraub in Hamburg-Niendorf fahndet die Polizei jetzt erstmals öffentlich nach drei tatverdächtigen Männern. Sie hätten am Tattag nacheinander die Bank betreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer von ihnen habe eine Bankmitarbeiterin am Tresen in ein Gespräch verwickelt und in einem Moment der Unaufmerksamkeit eine hohe Bargeldsumme aus der Kasse genommen. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei dem Überfall sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.