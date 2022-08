Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kindergärten Fast die Hälfte aller unter Dreijährigen besucht eine Kita Von dpa | 30.08.2022, 11:44 Uhr

Fast die Hälfte aller unter Dreijährigen in Hamburg besucht eine Kita. Insgesamt seien es Anfang März 27.438 Kleinkinder gewesen, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Das seien vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bezogen auf alle gleichaltrigen Hamburger Kinder stieg die Quote damit binnen Jahresfrist den Angaben zufolge von 44,1 auf 46,4 Prozent.