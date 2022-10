Landgericht Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Hamburger Landgericht Fast acht Jahre Haft für 39-Jährigen wegen Totschlags Von dpa | 26.10.2022, 13:15 Uhr

Er erstach einen Bekannten in einer Grünanlage: Das Hamburger Landgericht hat einen 39-Jährigen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt. „Nur der Angeklagte kommt als Täter in Betracht“, sagte die Vorsitzende Richterin, Jessica Koerner, am Mittwoch. An der Verpackung des Tatmessers seien nur seine DNA-Spuren entdeckt worden. Das Motiv und den genauen Ablauf des Verbrechens im April 2020 konnte das Gericht nicht aufklären. Der Litauer hatte sich in diesem Verfahren nicht geäußert.