Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Krisenhilfe Fast 5500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Schulen Von dpa | 20.09.2022, 06:37 Uhr

An Hamburgs Schulen werden inzwischen fast 5500 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche unterrichtet. Von den exakt 5427 Schülerinnen und Schülern lernen 4875 an allgemeinbildenden Schulen und 552 an Berufsschulen, wie die Schulbehörde auf Anfrage mitteilte. Um sie betreuen zu können, seien seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar in Hamburg 138 neue internationale Vorbereitungsklassen und Lerngruppen gebildet worden. Weitere 25 seien für die kommenden Wochen und Monate geplant.