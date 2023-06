Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Linke Farbschmierereien und Kokeleien bei Taheri Von dpa | 23.06.2023, 18:07 Uhr

Unbekannte haben die Fassade des Möbelgeschäfts des früheren Hamburger Linken-Landessprechers Keyvan Taheri in Winterhude mit Farbe beschmiert und im Eingangsbereich Feuer gelegt. Die Farbschmierereien seien bereits am Donnerstag entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Am Freitag seien im Eingangsbereich zwischen einem Gitter und der eigentlichen Eingangstür Spuren eines Feuers gefunden worden. „Das Geschäftsgebäude selbst wurde aber nicht beschädigt“, sagte die Sprecherin. Da ein politischer Hintergrund vermutet werde, habe der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.