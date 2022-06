ARCHIV - Der Rocksänger Udo Lindenberg bei einem Auftritt in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Musik Fans feiern Udo Lindenberg in seinem Heimathafen Hamburg Von dpa | 28.06.2022, 05:22 Uhr

Nach längerer coronabedingter Pause ist Rocksänger Udo Lindenberg mit „Udopium Live 2022“ wieder auf Deutschland-Tournee. Am Montag machte er in der ausverkauften Barclays Arena Station in Hamburg - seinem „Heimathafen“. Er hatte Freunde mitgebracht.