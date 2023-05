Stadion an der Lübecker Lohmühle Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Fans des VfB Lübeck randalieren im Hamburger Hauptbahnhof Von dpa | 28.05.2023, 16:49 Uhr

Fans des Fußball-Regionalligisten VfB Lübeck haben am Hamburger Hauptbahnhof randaliert und eine Rangelei mit Jugendlichen angezettelt. Etwa 20 Lübeck-Fans seien am Samstagabend nach dem Auswärtssieg ihrer Mannschaft in Norderstedt und dem Gewinn der Meisterschaft am Gleis 7 des Hauptbahnhofs mit etwa fünf jugendlichen Fußballmuffeln aneinandergeraten, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand war für die körperliche Auseinandersetzung der zwei Gruppierungen das Bespritzen mit Bier der Jugendgruppe durch die VfB Lübeck Fans ursächlich“, sagte ein Polizeisprecher.