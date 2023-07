Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Personalie Falk Schnabel wird Nachfolger von Polizeipräsident Meyer Von dpa | 05.07.2023, 14:22 Uhr

Der bisherige Polizeipräsident der Stadt Köln, Falk Schnabel, wird ab Herbst an der Spitze der Polizei Hamburg stehen. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (63), der in den Ruhestand geht, wie die Hamburger Innenbehörde am Mittwoch mitteilte. Der in Tübingen geborene Jurist und ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt Schnabel war den Angaben zufolge von Dezember 2020 bis April 2022 Polizeipräsident der Polizei Münster und seitdem Polizeipräsident in Köln.