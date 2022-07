Ein HVV-Bus mit einer Werbebeklebung der Finanzbehörde zur neuen Grundsteuer. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Steuern Fair für alle: HVV-Busse informieren über Grundsteuer Von dpa | 05.07.2022, 15:27 Uhr

Seit dem 1. Juli sind die Hamburger Grundbesitzer aufgerufen, die Feststellungserklärungen zur neuen Hamburger Grundsteuer abzugeben. Begleitend dazu läuft seit einigen Monaten eine Informationskampagne der Finanzbehörde. Unterstützend sind in den nächsten Wochen auch HVV-Busse im Design der Kampagne überall in der Stadt unterwegs, um auf die neue Grundsteuer und die Feststellungserklärung aufmerksam zu machen. „Zusätzlich werden zum Ferienende Informationsschreiben zur Hamburger Grundsteuer verschickt“, sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der HVV-Busse.