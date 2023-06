Stau Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Fahrbahn nördlich des Elbtunnels abgesackt: Stau auf A7 Von dpa | 19.06.2023, 16:31 Uhr

Nach einer Fahrbahnabsackung auf der Autobahn 7 nördlich des Hamburger Elbtunnels hat sich der Verkehr am Montag in Richtung Flensburg gestaut. Wegen der Schadstelle zwischen den Anschlussstellen Othmarschen und Bahrenfeld habe eine von drei Spuren gesperrt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord. Die Experten berieten noch, wie der Schaden im Bereich der Baustelle für den Lärmschutztunnel Altona behoben werden könne. Die Autobahngesellschaft geht davon aus, dass die rechte Spur auch am Dienstag gesperrt sein wird.