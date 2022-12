In Hamburg wird weiterhin ein achtjähriger Junge vermisst. Dulijano Sabedinov sollte am Mittwochmittag in Hamburg-Neuenfelde zusammen mit seinen ein und drei Jahre alten Geschwistern vom Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen werden. Der Junge soll aber laut Polizeiangaben fluchtartig auf Socken aus der Wohnung gerannt sein. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei fahndet nun auch mit diesem Foto öffentlich nach ihm.

Amir Sabedinov aus dem Hamburger Stadtteil Neuenfelde wird vermisst. Foto: Polizei

Nach Informationen der Redaktion habe die Polizei zuvor versucht, in der Wohnung einen Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Vater zu vollstrecken. Der Mann wohnt den Angaben zufolge allerdings nicht mehr in der Wohnung. Die Beamten stellten dabei aber fest, dass die Wohnung – in der sich auch die Mutter der Kinder befand – verwahrlost war.

„Die Wohnung war nicht so, dass man da Kinder lassen möchte“, sagte ein Polizeisprecher dazu. Die Beamten alarmierten deshalb den Kinder- und Jugendnotdienst, der den Achtjährigen sowie seine ein und drei Jahre alten Geschwister in Obhut nehmen sollte.

Auch bei in Hamburg lebenden Verwandten konnten die Einsatzkräfte das Kind nicht finden. Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Personenspürhund blieben bis zum späten Mittwochabend ohne Erfolg. Die Polizei Hamburg sucht deshalb nun öffentlich nach Dulijano und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 1,30 bis 1,40 Meter groß

scheinbares Alter: 7-9 Jahre

normale Figur

braune Augen

braune Haare, an den Seiten etwas kürzer

schwarze Jogginghose, schwarzes T-Shirt und schwarze Socken

trug keine Schuhe

Das LKA 181 (Region Harburg) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Jungen geben können, sich unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.