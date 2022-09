Bernd Krösser Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Innenministerium Faeser holt Hamburgs Staatsrat Krösser als Staatssekretär Von dpa | 30.09.2022, 15:47 Uhr

Der Hamburger Staatsrat Bernd Krösser soll Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden. Das geht aus einem Schreiben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Ministeriums hervor. „Zur Umsetzung wichtiger Aufgaben wie der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag freue ich mich, einen so erfahrenen Experten, den ich persönlich seit 2013 kenne, gewonnen zu haben“, heißt es in dem Schreiben vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts soll Krösser seine neue Stelle in Berlin am 1. November antreten.