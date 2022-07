ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Brand Explosion in Hamburger Schule: Gasleitung könnte Schuld sein Von dpa | 26.07.2022, 12:34 Uhr

Nach der Gasexplosion im Verwaltungstrakt der Hamburger Stadtteilschule Finkenwerder steht die Ursache noch nicht abschließend fest. Es werde aber insbesondere in Richtung einer defekten Gasleitung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Weitere Details nannte er zunächst nicht.