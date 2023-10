Nach der zerstörerischen Sprengung von Geldautomaten im Flensburger Einkaufszentrum Fördepark steht auch Hamburg wieder im Fokus von Räubern, die es auf Bargeld abgesehen haben. In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter nun versucht, einen Geldautomaten in der Ladenzeile am Überseering in der City Nord zu sprengen.

Bei dem Versuch wurde der Geldautomat, der Innenraum, die Scheiben und auch der dort aufgestellte Kontoauszugsdrucker schwer beschädigt. Ob die flüchtigen Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar.