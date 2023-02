Bei Arbeiten auf einer Beistelle in Hamburg-Wilhelmsburg wurde eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Symbolfoto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Bei Sondierungsarbeiten entdeckt Experten entschärfen 1000-Pfund-Bombe in Hamburg-Wilhelmsburg Von dpa | 07.02.2023, 21:08 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle am Vogelhüttendeich in Hamburg-Wilhelmsburg ist eine 1000 Pfund schwere entdeckt worden. Am Dienstagabend konnte sie entschärft werden.Nur wenige Anwohner waren direkt betroffen, aber es gab Verkehrseinschränkungen.