Hamburg Ex-Patient attackiert Zahnarzt mit Messer Von dpa | 20.10.2023, 16:34 Uhr

Ein 18-Jähriger soll am Freitagmittag mehrmals auf seinen ehemaligen Zahnarzt in dessen Praxis in Hamburg mit einem Messer eingestochen haben. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge den Ex-Patienten festnehmen.