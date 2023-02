Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Ex-Partnerin mit Messer in den Kopf gestochen Von dpa | 17.02.2023, 17:37 Uhr

Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 29-Jährige sei des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig, hieß es am Freitag in dem nicht öffentlichen Plädoyer nach Angaben eines Gerichtssprechers. Auch die Anklagepunkte der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen haben sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft bestätigt.