24.05.2023, 15:18 Uhr

Ex-Lebensgefährte soll Wohnung in Brand gesetzt haben

Ein 49-Jähriger soll versucht haben, die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in Hamburg-Hummelsbüttel in Brand zu setzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Mann am Dienstag eine Flüssigkeit durch einen Schlitz unter der Wohnungstür in den Flur geschüttet und in Brand gesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Wohnung befanden sich die 49-Jährige, ihr 16-jähriger Sohn und eine weitere Frau (43).