02.06.2022, 17:35 Uhr

Das Landeskriminalamt Hamburg hat einen neuen Chef: Der Leitende Kriminaldirektor Jan Hieber (52) übernahm das Amt am Donnerstag von Mirko Streiber (55), der zum neuen stellvertretenden Polizeipräsidenten ernannt wurde. Der bisherige Vizechef der Hamburger Polizei, Morten Struve, geht in diesem Monat in den Ruhestand. Polizeipräsident ist seit 2014 Ralf Martin Meyer (62). Als Chef der Hamburger Kriminalpolizei sei Hieber für etwa 2500 Mitarbeiter verantwortlich, teilte die Polizei mit.