Kriegsfolgen Evakuierung nach Blindgänger-Fund in Hamburg abgeschlossen Von dpa | 17.07.2023, 22:30 Uhr

Nach dem Fund einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Hamburger Schanzenviertel ist dort die Evakuierung abgeschlossen. In Kürze könne mit der Entschärfung begonnen werden, teilte die Polizei am späten Abend per Twitter mit. Im Sperrradius von 300 Metern sind etwa 5000 Menschen gemeldet, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wie die Feuerwehr mitgeteilt hatte. Auch das Restaurant „Bullerei“ von Tim Mälzer musste evakuiert werden, wie dieser auf Instagram mitteilte.