Pilotenstreik bei Eurowings Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Eurowings-Pilotenstreik startet Mitternacht Von dpa | 17.10.2022, 02:32 Uhr

Wenn am Montag (0.00 Uhr) bundesweit die Piloten von Eurowings in den Warnstreik gehen, werden auch Flüge von und nach Hamburg ausfallen. Ursprünglich standen 47 Starts und 47 Landungen der Lufthansa-Tochter auf dem Flugplan des Hamburger Airports. Schon am Sonntag stand fest, dass je 29 davon gestrichen werden. Ob es bei den Zahlen bleibt, hängt auch davon ab wie viele Piloten sich am Montag zum Dienst melden. Deutschlandweit sollten nach Eurowings-Angaben rund 230 von etwa 400 geplanten Flügen angeboten werden. Auch für Dienstag und Mittwoch war die Fluglinie zunächst davon ausgegangen, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.