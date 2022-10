Vizepräsidentin Barley Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Offener Brief EU-Abgeordnete fordern europäische Kinderhauptstadt Von dpa | 25.10.2022, 07:48 Uhr

Europa soll eine jährliche Kinderhauptstadt bekommen. Das fordern 49 Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus 17 Ländern in einem fraktionsübergreifenden offenen Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. „Wir wollen Kindern die Chance geben, sich auf internationaler Ebene zu treffen und gleichzeitig europäische Städte durch einen Wettbewerb herausfordern, Kinder ernst zu nehmen und sie in die Gestaltung der Zukunft einzubeziehen - wie es die UN-Kinderrechtskonvention vorschreibt“, heißt es in dem Brief. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören unter anderem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley (SPD) sowie Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion.